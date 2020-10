La Regione Piemonte corre ai ripari: controlli rapidi a tutti i valichi di confine con la Francia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il boom di casi di coronavirus in Francia preoccupano anche l’Italia: la Regione Piemonte, insieme alla Protezione Civile, ha deciso di allestire dei punti di accesso e controlli rapidi “a tutti i valichi di confine con la Francia, dove i contagi sono altissimi”. A spiegarlo è stato il governatore Cirio ai microfoni di Radio Capitali, ricordando che gli aeroporti di “Torino e di Roma sono stati i primi in Italia ad allestire la possibilità di fare controlli” con i Covid test point.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il boom di casi di coronavirus inpreoccupano anche l’Italia: la, insieme alla Protezione Civile, ha deciso di allestire dei punti di accesso e“adicon la, dove i contagi sono altissimi”. A spiegarlo è stato il governatore Cirio ai microfoni di Radio Capitali, ricordando che gli aeroporti di “Torino e di Roma sono stati i primi in Italia ad allestire la possibilità di fare” con i Covid test point.L'articolo MeteoWeb.

