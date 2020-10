Keita: “Ho battuto il covid-19 in una settimana, sono felice di essere alla Samp” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Keita Balde, arrivato nell’ultima finestra di mercato alla Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. Queste le parole dell’attaccante blucerchiato: “sono pronto, adesso sto facendo un lavoro specifico di dosaggio del carico perché ho iniziato troppo forte e devo rallentare per non rischiare i muscoli. Contro la Lazio mi sento pronto, ma decide il mister. sono ogni giorno più felice di aver scelto La Samp. Trovo un gruppo stupendo, è la cosa che mi ha sorpreso di più. Trovare la Lazio subito è una bellissima partita sono felice di sfidarli. Ho ritrovato Candreva, con lui abbiamo giocato tante volte insieme, ci conosciamo bene e lui è sempre lo stesso non devo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020)Balde, arrivato nell’ultima finestra di mercatoSampdoria, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. Queste le parole dell’attaccante blucerchiato: “pronto, adesso sto facendo un lavoro specifico di dosaggio del carico perché ho iniziato troppo forte e devo rallentare per non rischiare i muscoli. Contro la Lazio mi sento pronto, ma decide il mister.ogni giorno piùdi aver scelto La Samp. Trovo un gruppo stupendo, è la cosa che mi ha sorpreso di più. Trovare la Lazio subito è una bellissima partitadi sfidarli. Ho ritrovato Candreva, con lui abbiamo giocato tante volte insieme, ci conosciamo bene e lui è sempre lo stesso non devo ...

