Inter, Conte prepara la formazione per il derby: le sue scelte (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha due dubbi di formazione in vista del derby. Le ultime da Appiano Gentile. È cominciata l'operazione derby ad Appiano Gentile ed il tecnico dell'Inter Antonio Conte studia la formazione titolare. L'allenatore Interista aspetta il rientro di tutti i nazionali per sostenere un allenamento a ranghi completi, tamponi negativi permettendo. Secondo il Corriere dello Sport al momento si delinea un 3-5-2 con due dubbi. Uno in difesa dove tutto dipende dalla situazione di Alessandro Bastoni, attualmente in isolamento e in attesa di un nuovo tampone. Il secondo a centrocampo dove Brozovic ed Eriksen si Contendono una maglia da titolare.

