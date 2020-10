In anteprima per Wired il video di Cucurucucù di Ganoona (Di giovedì 15 ottobre 2020) Se non vi siete ancora segnati questo nome, fatelo subito. Ganoona. È cantante e rapper italo-messicano che vive a Milano. La sua musica è il giusto mix di sonorità black, latin e hip-hop. Tra i suoi brani da recuperare: Polaretti, in collaborazione con Kayla, prodotto da Polezski e selezionato da Youtube Music come Artists to watch – il suono del 2019; poi Cent’Anni, Bad e l’ultimo singolo Cucurucucù, di cui regala a Wired l’anteprima del video. Non lasciatevi ingannare dalle sonorità tropicali e dal ritmo reggaeton: “Per la prima volta parlo delle mie radici e delle contraddizioni che mi porto dentro da sempre”, dice Ganoona a Wired. “E la clip – firmata da Lorenzo ... Leggi su wired (Di giovedì 15 ottobre 2020) Se non vi siete ancora segnati questo nome, fatelo subito.. È cantante e rapper italo-messicano che vive a Milano. La sua musica è il giusto mix di sonorità black, latin e hip-hop. Tra i suoi brani da recuperare: Polaretti, in collaborazione con Kayla, prodotto da Polezski e selezionato da Youtube Music come Artists to watch – il suono del 2019; poi Cent’Anni, Bad e l’ultimo singolo Cucurucucù, di cui regala al’del. Non lasciatevi ingannare dalle sonorità tropicali e dal ritmo reggaeton: “Per la prima volta parlo delle mie radici e delle contraddizioni che mi porto dentro da sempre”, dice. “E la clip – firmata da Lorenzo ...

In anteprima per Wired il video di Cucurucucù di Ganoona Wired.it

