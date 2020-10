Impianto rifiuti di Bedizzole, l'Arpa: "Gli odori sono la principale criticità" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Bedizzole, Brescia,, 15 ottobre 2020 - Un nuovo tassello si aggiunge al quadro che la Provincia dovrà valutare per decidere sull'autorizzazione all'Impianto di trattamento e recupero di rifiuti ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 ottobre 2020), Brescia,, 15 ottobre 2020 - Un nuovo tassello si aggiunge al quadro che la Provincia dovrà valutare per decidere sull'autorizzazione all'di trattamento e recupero di...

_Carabinieri_ : #Carabinieri #NOE Trento sequestrano impianto per gestione illecita di rifiuti speciali: rendevano difficoltosa la… - AlboPopPatti : 15 Ottobre 2020 | SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO (TMB), TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIA… - amedeoiossa1 : RT @GiovanniBussett: 'Gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti', sequestrato impianto ad Arezzo - Cityhuntertaxi1 : RT @_Carabinieri_: #Carabinieri #NOE Trento sequestrano impianto per gestione illecita di rifiuti speciali: rendevano difficoltosa la tracc… - forestale82 : RT @_Carabinieri_: #Carabinieri #NOE Trento sequestrano impianto per gestione illecita di rifiuti speciali: rendevano difficoltosa la tracc… -

Ultime Notizie dalla rete : Impianto rifiuti Impianto rifiuti di Bedizzole, l'Arpa: "Gli odori sono la principale criticitĂ " IL GIORNO Impianto rifiuti di Bedizzole, l'Arpa: "Gli odori sono la principale criticitĂ "

Bedizzole (Brescia), 15 ottobre 2020 - Un nuovo tassello si aggiunge al quadro che la Provincia dovrà valutare per decidere sull’autorizzazione all’impianto di trattamento e recupero di rifiuti ...

Cogesa:Il Css ottiene la doppia certificazione

Sulmona, 15 ottobre– ll Css (Combustibile solido secondario) prodotto da Cogesa ottiene la doppia certificazione di nuova materia e di processo per ottenerla, inaugurando di fatto la epica fase dell’e ...

Bedizzole (Brescia), 15 ottobre 2020 - Un nuovo tassello si aggiunge al quadro che la Provincia dovrà valutare per decidere sull’autorizzazione all’impianto di trattamento e recupero di rifiuti ...Sulmona, 15 ottobre– ll Css (Combustibile solido secondario) prodotto da Cogesa ottiene la doppia certificazione di nuova materia e di processo per ottenerla, inaugurando di fatto la epica fase dell’e ...