GP Aragon | Petrucci | “Vittoria a Le Mans un grosso sollievo”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “La vittoria di domenica a Leè stata unsollievo per me, a maggior ragione in una pista che mi piace. Potevo lottare per il podio anche in condizioni di asciutto, il tracciato era insidioso e l’esperienza che ho acquisito in MotoGP mi ha aiutato. Mi sono sentito meglio a partire da Barcellona. Spero di ottenere ancora dei buoni risultati“. Così Daniloin conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio didi MotoGP. “Abbiamo trovato un buon bilanciamento della moto, ma bisogna vedere le condizioni della pista. Sotto questo punto di vistaè sempre stato complicato come tracciato. Penso che troveremo parecchio freddo nel weekend“, ha concluso il pilota della Ducati.