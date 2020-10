GF Vip: Maria Teresa Ruta fa la pipì a letto – VIDEO (Di giovedì 15 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta ha dato “scandalo” al GF Vip, facendo la pipì a letto di fronte a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Maria Teresa Ruta è sicuramente una di quei concorrenti che ha stupito e non poco il pubblico del GF Vip, che si aspettava che stesse un po’ in sordina, invece durante il corso … L'articolo GF Vip: Maria Teresa Ruta fa la pipì a letto – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 15 ottobre 2020)ha dato “scandalo” al GF Vip, facendo la pipì adi fronte a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.è sicuramente una di quei concorrenti che ha stupito e non poco il pubblico del GF Vip, che si aspettava che stesse un po’ in sordina, invece durante il corso … L'articolo GF Vip:fa la pipì aè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Unf_Tweet : - CheDonnait : Sto volando, scusate, #GFVIP - gossipblogit : Grande Fratello Vip 2020, equivoco su una presunta strategia di Matilde Brandi - annarigel : #ipaletti #DAYANE su Guenda: 'Non me ne può fregare di meno dei suoi discorsi' - come non condividere l'opinione di… - IncontriClub : Grande Fratello Vip 5, Massimiliano Morra contro Maria Teresa Ruta: “Mi ha chiamato Massimiliana” -