Conte non esclude più un secondo lockdown nazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un numero così alto di contagi in 24 ore, 7.332, non si era mai visto dall'inizio della pandemia. Tanto che davanti a questi dati in rapida salita, il nuovo dpcm appena varato sembra ormai quasi già vecchio. E se è vero che anche i tamponi hanno toccato la cifra record di 152mila, le lancette sembrano essere state spostate indietro al mese di marzo, agitando lo spettro di un ipotetico lockdown generalizzato a Natale. «Credo che sia nell'ordine delle cose», ha detto ieri l'infettivologo Andrea Crisanti. Un'ipotesi ventilata anche dal virologo Fabrizio Pregliasco per le città in cui la curva degli infetti dovesse impennarsi, Milano in primis. Tant'è che anche l'atteggiamento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti all'ipotesi di un secondo

