Ciao Fabrizio, il gol più bello di Ferrigno con la maglia del Catanzaro (Video) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ieri Fabrizio Ferrigno ci ha lasciati. Una morte prematura che lo ha strappato alla vita a soli 47 anni. Questo il gol più bello realizzato dall'ex calciatore del Catanzaro tanto amato dai suoi tifosi. Ciao Fabrizio, il gol più bello di Ferrigno con la maglia del Catanzaro (Video) ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ierici ha lasciati. Una morte prematura che lo ha strappato alla vita a soli 47 anni. Questo il gol piùrealizzato dall'ex calciatore deltanto amato dai suoi tifosi., il gol piùdicon ladel) ITA Sport Press.

