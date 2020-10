Baseball-2020 | i cappelli diventano uno strumento di memoria

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La Major League diormai da sempre prevede l’uso dei, ma ormai sono diventati irrinunciabili per un motivo principale. Le cose da ricordare sono troppe durante la partita, e per questo il cappello diventa una seconda mente, dove all’interno si possono scrivere degli appunti importanti che non vanno assolutamente dimenticati. Leggi anche: Babe Ruth: il mitico giocatore diche si ritirò nel 1936: il cappello serve anche come un agenda Chi non ha mai guardato una partita disi chiede sempre perché gli atleti indossino il cappello in testa, ma non immaginano a che cosa possa servire. Nessuno poteva pensare che servisse anche per un ripasso delle azioni da svolgere ...