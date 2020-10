Ballando con le stelle, ieri il comunicato ufficiale: televoto annullato (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ballando con le stelle torna protagonista con un comunicato speciale rilasciato ieri che riguarda lo spareggio finale tra le due coppie ancora in gara. foto facebookCi siamo lasciati la scorsa settimana con un finale di puntata davvero scoppiettante, a rischiare l’eliminazione due coppie: Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor. ieri tramite i social della trasmissione è stato reso noto che il televoto e quindi lo spareggio è stato ufficialmente annullato a seguito delle anomalie che sono state riscontrate nei voti ricevuti. In attesa di capire che cosa sarà di queste due coppie e cosa succederà sabato, scopriamo insieme le parole della produzione dello show del sabato sera di Rai ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020)con letorna protagonista con unspeciale rilasciatoche riguarda lo spareggio finale tra le due coppie ancora in gara. foto facebookCi siamo lasciati la scorsa settimana con un finale di puntata davvero scoppiettante, a rischiare l’eliminazione due coppie: Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor.tramite i social della trasmissione è stato reso noto che ile quindi lo spareggio è stato ufficialmentea seguito delle anomalie che sono state riscontrate nei voti ricevuti. In attesa di capire che cosa sarà di queste due coppie e cosa succederà sabato, scopriamo insieme le parole della produzione dello show del sabato sera di Rai ...

