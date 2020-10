Atp San Pietroburgo 2020 | Opelka elimina Medvedev in tre set | avanti Rublev e Shapovalov

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Prima grande sorpresa nel torneo Atp 500 di San, con il numero uno del seeding Daniilche è statoto in tre set 6-2 5-7 4-6 dallo statunitense Reillynel match valevole per il secondo turno della competizione russa. Il padrone di casa, dunque, è già costretto a fare i bagagli e pronto a volgere lo sguardo ai prossimi impegni, gli ultimi di una stagione estremamente complicata da alcuni acciacchi fisici e dalla pandemia di Covid-19. Tutto facile, invece, per il canadese Denis, che liquida in due set 6-1 6-4 il bielorusso Ilja Ivashka; nessun problema anche per il croato Borna Coric uscito vincitore dal confronto con il russo Roman Safiullin con il punteggio di 6-3 7-5. Andrej, invece, si rende ...