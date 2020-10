Un'estate sprecata. La seconda ondata Covid è colpa di tutti noi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Abbiamosprecato un’occasione. Abbiamoperso un’, quattro mesi buoni, per prepararci come si deve alladel. Da Giuseppe Conte fin al barista della più piccola città italiana e fino all’ultimo semplice cittadino, me compreso, nessuno può sentirsi esonerato dalla propria parte di responsabilità. La corsa improvvisa del governo alle nuove restrizioni, la necessità di chiudere i locali alle 21, il sovraffollamento su metro e bus nelle ore di punta, la penuria di vaccini anti-influenzali, l’allarme dei medici per gli ospedali già sotto stress per ricoveri e terapie intensive, il sistema di tamponi e test rapidi inceppato, sonoindicatori di come l’Italia sia ...