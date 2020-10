Sistema immunitario | ecco i cibi che lo rafforzano!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Perché i probiotici fanno bene al. Ci sono sempre più persone che patiscono problemi intestinali che sembrano legati a un eccessivo consumo di alimenti processati. Si tratta diche tendono a danneggiare la flora batterica intestinale. Ora, poiché si stima che circa il 70 per cento del nostroabbia sede proprio nell’intestino, si capisce bene come tutto ciò che danneggia la flora intestinale possa anche colpire il. E qui entrano in gioco i probiotici: questi sono essenzialmente alimenti che contengono microorganismi che aiutano a riequilibrare la flora intestinale e quindi consumarli può fare bene anche al...