Recovery | Mattarella | ora massima efficienza e rapidità

Il presidente Sergio Mattarella, nel corso della riunione odierna al Quirinale in vista del Consiglio europeo, ha ringraziato il governo per il lavoro fatto sinora sul Recovery

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il presidente Sergio Mattarella, nel corso della riunione odierna al Quirinale in vista del Consiglio europeo, ha ringraziato il governo per il lavoro fatto sinora sul Recovery ...

"Recovery fund occasione unica"

Alla Camera l'intervento del premier Conte in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Sull'utilizzo del recovery fund, assicura, "Ci sarà ampio coinvolgimento del Parlam ...

Alla Camera l'intervento del premier Conte in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Sull'utilizzo del recovery fund, assicura, "Ci sarà ampio coinvolgimento del Parlamento"