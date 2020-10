Nuovi problemi per Gabbiadini, potrebbe saltare Sampdoria-Lazio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuovo infortunio per Manolo Gabbiadini potrebbe saltare Sampdoria-Lazio. Oggi ulteriori esami strumentali. Manolo Gabbiadini potrebbe saltare Sampdoria-Lazio a causa di un problema muscolare al basso ventre, lo stesso infortunio che gli aveva fatto saltare il debutto stagionale con la Juventus. Gabbiadini, a quanto riporta il Secolo XIX, ha immediatamente interrotto l’allenamento per essere assistito dal dottor Baldari. La Sampdoria continua a escludere la pubalgia, ma gli esami strumentali a cui verrà sottoposto oggi chiariranno meglio la situazione del suo infortunio. Per tutte le notizie sulla Sampdoria vai su sampnews24.com Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuovo infortunio per Manolo. Oggi ulteriori esami strumentali. Manoloa causa di un problema muscolare al basso ventre, lo stesso infortunio che gli aveva fattoil debutto stagionale con la Juventus., a quanto riporta il Secolo XIX, ha immediatamente interrotto l’allenamento per essere assistito dal dottor Baldari. Lacontinua a escludere la pubalgia, ma gli esami strumentali a cui verrà sottoposto oggi chiariranno meglio la situazione del suo infortunio. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24.com Leggi su ...

bittospeaker : ...insisto sull’italica genialità...ma se la usassimo per risolvere i problemi e non per crearne di nuovi...… - hyyhskz : it was really a needed healing time and for once non ho pensato a niente se non a godermi questa break lontano dall… - depecheamd : @Babdelicious @FASTWEBHelp Si credici. Fastweb ad oggi prende solo in giro 'tutti' i clienti, nuovi e vecchi. A noi… - domenicomarock : Ho visto il video di #Iconize scuse + scarico di responsabilità su altri. E quindi nuovi dubbi sulla sua credibilit… - protaric : @bermat Bisogna avere dei problemi per vendere un iPhone dopo la presentazione dei modelli nuovi -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi problemi Marino: 'Serie A e Covid, col freddo nuovi problemi! Protocollo? Ci sono punti da ritoccare' AreaNapoli.it Operazione Spid per l’accesso all’Inps: in ansia 140mila utenti, anziani nel panico

titolari chiamati a chiedere al più presto la nuova identità digitale. Una certezza, intanto, c’è: non ci saranno problemi per il ritiro della pensione, e questo è bene chiarirlo sin da subito, ma se ...

Roma, Coronavirus, la rivolta dei ristoratori, "La chiusura? un'arma di distruzione di massa"

Il vero problema dei contagi da Covid ... nulla di come funziona la mala movida nella Capitale". Il giorno dopo il nuovo Dpcm del governo, l'associazione che rappresenta gli esercenti della ...

titolari chiamati a chiedere al più presto la nuova identità digitale. Una certezza, intanto, c’è: non ci saranno problemi per il ritiro della pensione, e questo è bene chiarirlo sin da subito, ma se ...Il vero problema dei contagi da Covid ... nulla di come funziona la mala movida nella Capitale". Il giorno dopo il nuovo Dpcm del governo, l'associazione che rappresenta gli esercenti della ...