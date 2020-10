Milano, muore per malore in metropolitana: circolazione interrotta sulla M3 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ottobre 2020 - E' stata temporaneamente interrotta, tra le fermate di p orta Romana e Lodi , la circolazione dei treni della linea 3 della metropolitana di Milano . A determinare lo stop è ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020), 14 ottobre 2020 - E' stata temporaneamente, tra le fermate di p orta Romana e Lodi , ladei treni della linea 3 delladi. A determinare lo stop è ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano, 83enne muore sulla M3 per malore: circolazione interrotta tra Porta Romana e Lodi - a42nno : RT @SkyTG24: #Milano, 83enne muore sulla M3 per malore: circolazione interrotta tra Porta Romana e Lodi - SkyTG24 : #Milano, 83enne muore sulla M3 per malore: circolazione interrotta tra Porta Romana e Lodi - MFragasso : Milano, dramma in metropolitana: uomo si accascia e muore sulla 'gialla'. Treni fermi - MysteryFaith424 : RT @magicaGrmente22: #Lamorgesedimettiti @GiuseppeConteIT dimettiti Si muore di stupro ! Adesso basta ! Milano, violentò una donna nel par… -