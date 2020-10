Lazio: Lotito regala un aereo privato alla squadra (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lotito ha deciso di fare un regalo alla sua Lazio. Il presidente della squadra di Roma metterà infatti a disposizione dei suoi un areo privato. Il mezzo verrà utilizzato sia per le trasferte previste dal campionato ordinario sia per le uscite europee. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, sugli spalti con la mascherina Lazio: il regalo di Lotito Il numero uno della Lazio ha deciso di omaggiare la prima squadra. L’aereo accompagnerà Inzaghi e giocatori quando dovranno coprire lunghe distanze per raggiungere gli avversari. Lotito si è ispirato al modello dei grandi club europei come Real Madrid e Manchester United che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ha deciso di fare un regalosua. Il presidente delladi Roma metterà infatti a disposizione dei suoi un areo. Il mezzo verrà utilizzato sia per le trasferte previste dal campionato ordinario sia per le uscite europee. Il presidente dellaClaudio, sugli spalti con la mascherina: il regalo diIl numero uno dellaha deciso di omaggiare la prima. L’accompagnerà Inzaghi e giocatori quando dovranno coprire lunghe distanze per raggiungere gli avversari.si è ispirato al modello dei grandi club europei come Real Madrid e Manchester United che ...

romanewseu : #Lazio, è #Allegri la tentazione di #Lotito #ASRoma #RomanewsEU - ilLamecus : @Solo_La_Lazio @ilmessaggeroit Questa è fuffa negli occhi per far credere ai tifosi che Lotito avrebbe grandi proge… - SiamoPartenopei : IL MESSAGGERO - Lazio, Inzaghi non rinnova. Sostituto, Lotito pensa a un nome clamoroso - psbrdx : RT @calciomercatoit: ??Il rinnovo di #Inzaghi è in alto mare, #Lotito ha in mano l'asso: tutto su #Allegri ??#CMITmercato - riccardiologo : RT @calciomercatoit: ??Il rinnovo di #Inzaghi è in alto mare, #Lotito ha in mano l'asso: tutto su #Allegri ??#CMITmercato -