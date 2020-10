La riforma del sistema europeo di asilo: un passo avanti? (di F. Cherubini) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (di Francesco Cherubini, Ricercatore di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento del Scienze Politiche della Luiss Guido Carli)Un nuovo meccanismo di solidarietàChe la riforma del CEAS, il sistema comune europeo di asilo, fosse fra le priorità della neonata Commissione lo si era capito fin dalle prime uscite della presidente von der Leyen. Un terreno scricchiolante e infido, sul quale era, però, inevitabile attendersi qualche mossa, dopo che gli sforzi prodotti dalla Commissione Juncker si erano arenati di fronte al fiero cipiglio di alcuni Stati membri, sollevatisi in difesa delle proprie rispettive sovranità.Il nuovo “pacchetto” è contenuto in una comunicazione del 23 settembre scorso dal titolo Un nuovo patto sulla migrazione e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (di Francesco, Ricercatore di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento del Scienze Politiche della Luiss Guido Carli)Un nuovo meccanismo di solidarietàChe ladel CEAS, ilcomunedi, fosse fra le priorità della neonata Commissione lo si era capito fin dalle prime uscite della presidente von der Leyen. Un terreno scricchiolante e infido, sul quale era, però, inevitabile attendersi qualche mossa, dopo che gli sforzi prodotti dalla Commissione Juncker si erano arenati di fronte al fiero cipiglio di alcuni Stati membri, sollevatisi in difesa delle proprie rispettive sovranità.Il nuovo “pacchetto” è contenuto in una comunicazione del 23 settembre scorso dal titolo Un nuovo patto sulla migrazione e ...

CislSicilia : RT @CislNazionale: Inizia in videoconferenza l’incontro con il Ministero del Lavoro sulla riforma del sistema pensionistico. Per la #Cisl… - TesiFulvio2 : RT @CislNazionale: Inizia in videoconferenza l’incontro con il Ministero del Lavoro sulla riforma del sistema pensionistico. Per la #Cisl… - InasToscana : RT @CislNazionale: Inizia in videoconferenza l’incontro con il Ministero del Lavoro sulla riforma del sistema pensionistico. Per la #Cisl… - Alina_twain : Sono al quinto caffè. Poi mi sono ricordata che sto studiando la riforma Moratti e mi è salita la voglia di versarc… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: La riforma del sistema europeo di asilo: un passo avanti? (di F. Cherubini) -