Intelligenza Artificiale i primi esperimenti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tra le tante cose che si possono fare oggi c'è la possibilità di chattare con un bot, Cleverbot. Vediamo la guida italiana all'uso e come conversare con questa macchina, che ti risponde proprio come farebbe un umano. Se, fino ad ora, pensavi fosse possibile chattare solo con bot inglesi ti sbagli: Cleverbot capisce perfettamente anche l'italiano. Vediamo come funziona. Come funziona Cleverbot: la guida italiana all'uso Vediamo brevemente la guida italiana all'uso di Cleverbot Evie, ma prima analizziamo cosa è un bot e come funziona. Bot è l'abbreviazione di robot e con questo termine in informatica ci si riferisce ad un programma capace di accedere al web come farebbe un umano. I bot più evoluti sanno navigare online, inviare messaggi in chat o partecipare ad un videogioco. Con il passare del tempo i bot sono ...

