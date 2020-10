Il virologo Pregliasco: “Possibile lockdown a Milano” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Bisognerà, io temo, fare delle ulteriori restrizioni, sperabilmente localizzate, legate all’individuazione di focolai particolari e magari lockdown di un quartiere, di un contesto. E’ già successo a La Spezia, a Latina, a Roma nel recente passato e purtroppo è qualcosa che dobbiamo tenere in conto come opzione”. Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, in un’intervista a Radio Popolare. Un lockdown a Milano “potrebbe essere possibile. Immaginiamolo come scenario. Lo ha fatto Boris Johnson in Inghilterra per le principali città, ma anche la Francia lo sta immaginando. Purtroppo non vedo perché noi dovremmo essere esentati. Se lo consiglierei? Posso temerlo e bisogna immaginarlo e pianificarlo, prendere interventi minori e avere soprattutto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Bisognerà, io temo, fare delle ulteriori restrizioni, sperabilmente localizzate, legate all’individuazione di focolai particolari e magaridi un quartiere, di un contesto. E’ già successo a La Spezia, a Latina, a Roma nel recente passato e purtroppo è qualcosa che dobbiamo tenere in conto come opzione”. Lo ha detto ilFabrizio, in un’intervista a Radio Popolare. Una Milano “potrebbe essere possibile. Immaginiamolo come scenario. Lo ha fatto Boris Johnson in Inghilterra per le principali città, ma anche la Francia lo sta immaginando. Purtroppo non vedo perché noi dovremmo essere esentati. Se lo consiglierei? Posso temerlo e bisogna immaginarlo e pianificarlo, prendere interventi minori e avere soprattutto ...

Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, in un’intervista a Radio Popolare. Un lockdown a Milano “potrebbe essere possibile. Immaginiamolo come scenario. Lo ha fatto Boris Johnson in Inghilterra ...

Crisanti e Pregliasco non escludono un nuovo lockdown in Italia

'Via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact tracing e fare tamponi diminuisce e si entra in un circolo vizioso che fa aumentare la trasmissione del virus. Più che misure sui comportame ...

Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, in un’intervista a Radio Popolare. Un lockdown a Milano “potrebbe essere possibile. Immaginiamolo come scenario. Lo ha fatto Boris Johnson in Inghilterra ...'Via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact tracing e fare tamponi diminuisce e si entra in un circolo vizioso che fa aumentare la trasmissione del virus. Più che misure sui comportame ...