I Fatti Vostri | il racconto che sconvolge Giancarlo Magalli | “Ostaggio per un mese di mio cognato in un pollaio”

"Tutto questo è terribile". Giancarlo Magalli non ha nascosto il suo sconcerto per il racconto fatto in diretta da Patrizia Carotti nel corso dell'ultima puntata de I Fatti Vostri su Rai 2. Il programma ha sempre dato spazio a storie dal contenuto emotivo molto forte ma quella raccontata dalla signora ospite oggi ha lasciato sia il conduttore che il pubblico senza parole. La donna ha spiegato di esser stata tenuta prigioniera per un mese in un pollaio dal suo ex cognato. La signora Patrizia, ancora visibilmente segnata dall'orrore subito, ha raccontato punto per punto il suo calvario e, affiancata dal suo avvocato, ha trovato la forza di ripercorrere le violenze fisiche e psicologiche che ha dovuto sopportare, vere e proprie torture con ...

