Grande Fratello | la fidanzata di Oppini contro Dayane | “Sei una tentatrice”

Leggi su bloglive

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Parla ladi Francescodopo le avances da parte diMello e non le manda a dire. Cristina non ha peli sulla lingua. Il figlio di Alba… Questo articolo, ladi: “Sei una tentatrice” è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.