Elisabetta Gregoraci, parla l’ex fidanzato Francesco Bettuzzi: “La presenza di Flavio Briatore c’era e ci condizionava” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “La presenza dell’ex marito Flavio Briatore c’era e la condizionava”. A parlare è Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, che in una lunga intervista al settimanale Chi ha parlato della loro storia d’amore, rivelando alcuni retroscena inediti e spiegando i motivi che hanno portato alla rottura. Bettuzzi, 45 anni imprenditore nel campo della cosmesi, non aveva mai parlato prima della loro relazione, durata tre anni e finita ormai da tempo: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ladell’ex maritoc’era e la condizionava”. Are è, exdi, che in una lunga intervista al settimanale Chi hato della loro storia d’amore, rivelando alcuni retroscena inediti e spiegando i motivi che hanno portato alla rottura., 45 anni imprenditore nel campo della cosmesi, non aveva maito prima della loro relazione, durata tre anni e finita ormai da tempo: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma ladell’ex maritoc’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low ...

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - marco_r98 : Ciao sono Elisabetta Gregoraci meglio conosciuta come la ragazza della porta accanto cit. #GFVIP - marina_estati : #GFVIP Di Franceska Pepe grazie alla CURIOSITÀ MALEVOLA dei suoi ex coinquilini conosciamo il COSTO delle sue scarp… - marina_estati : #GFVIP DUE PESI e DUE MISURE! Quando SPENDERE i SOLDI degli ALTRI non va sottolineato (es. Elisabetta Gregoraci) e… - marina_estati : #GFVIP Che a Elisabetta Gregoraci dentro e fuori la Casa piace essere (SOLO?) CORTEGGIATA è ormai chiaro, altra cos… -