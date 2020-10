Da ' modello' Ue a epicentro della pandemia in 100 giorni | ora Praga chiude scuole e locali

Ultime Notizie dalla rete : modello epicentro

EuropaToday

Dal ruolo della tecnologia a una maggiore diversity in passerella passando per i nuovi nomi del settore, Vogue vi propone un’analisi di questa stagione atipica ...Dallo scorso agosto la città-epicentro della pandemia ha riavviato ogni tipo di attività, dalle visite culturali alle serate in discoteca. Il nuovo reportage di ARTE racconta cosa sta succedendo ...