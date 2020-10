Covid, più restrizioni in Irlanda del Nord, la Catalogna chiude bar e ristoranti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid, l’Irlanda del Nord ha deciso di introdurre le restrizioni più restrittive nel Regno Unito di fronte alla recrudescenza dell’epidemia Non solo in Italia ma in Europa continua a galoppare la seconda ondata. In alcuni paesi le restrizioni aumentano. E’ il caso di Spagna e Irlanda del Nord. Per arginare la recrudescenza dell’epidemia dovuta al … L'articolo Covid, più restrizioni in Irlanda del Nord, la Catalogna chiude bar e ristoranti proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 14 ottobre 2020), l’delha deciso di introdurre lepiù restrittive nel Regno Unito di fronte alla recrudescenza dell’epidemia Non solo in Italia ma in Europa continua a galoppare la seconda ondata. In alcuni paesi leaumentano. E’ il caso di Spagna edel. Per arginare la recrudescenza dell’epidemia dovuta al … L'articolo, piùindel, labar eproviene da YesLife.it.

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - Agenzia_Ansa : #Covid: quasi 6mila casi in un giorno, 41 le vittime. Oltre 112mila tamponi, 27mila più di ieri. Schizzano le terap… - SkyTG24 : ?? Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi e in casa sono raccomandat… - MovArtGarbaMi : La sorella di #Ronaldo 'Il #covid è la più grande frode mai vista' Dice così perché non conosce le frodi al fisco s… - vco24news : Covid-19 in Piemonte: 499 casi più di ieri, di cui 296 asintomatici. I dati dall'Unità di Crisi della Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid più Gli attori più pagati delle serie tv americane del 2013? Ashton Kutcher, Jon Cryer e Ray Romano TVblog.it