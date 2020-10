Covid non affonda la maggioranza. Ma sulla Nadef si regge su senatori a vita ed ex forzisti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La paura è passata, il governo può tirare un sospiro di sollievo. Molto contenuto però: i numeri ci sono sul filo, le opposizioni si astengono sullo scostamento di bilancio ma non raccolgono l’appello a votare insieme la previsione di investimenti, risorse, misure di sostegno aggiuntivi. Via libera in Parlamento alla nota di aggiornamento del documento economico-finanziario (la Nadef) e allo scostamento di bilancio. Due voti separati, in entrambi i rami, il secondo che richiedeva maggioranza qualificata: 161 senatori e 316 deputati. Sotto i riflettori c’era ovviamente Palazzo Madama, dove i numeri sono storicamente più ballerini. Ma il cauto ottimismo dei giallorossi ha trovato conferma: 165 sì, 121 gli astenuti e 3 contrari per il bilancio. Situazione diversa per la Nadef ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La paura è passata, il governo può tirare un sospiro di sollievo. Molto contenuto però: i numeri ci sono sul filo, le opposizioni si astengono sullo scostamento di bilancio ma non raccolgono l’appello a votare insieme la previsione di investimenti, risorse, misure di sostegno aggiuntivi. Via libera in Parlamento alla nota di aggiornamento del documento economico-finanziario (la) e allo scostamento di bilancio. Due voti separati, in entrambi i rami, il secondo che richiedevaqualificata: 161e 316 deputati. Sotto i riflettori c’era ovviamente Palazzo Madama, dove i numeri sono storicamente più ballerini. Ma il cauto ottimismo dei giallorossi ha trovato conferma: 165 sì, 121 gli astenuti e 3 contrari per il bilancio. Situazione diversa per la...

