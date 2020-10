Coprifuoco a Parigi e in gran parte della Francia. Macron annuncia la stretta dalle 21 alle 6 del mattino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella lotta al coronavirus il presidente Emmanuel Macron si gioca un’ultima carta prima del lockdown generale e annuncia il Coprifuoco per Parigi e le altre città più colpite dalla crisi sanitaria.L’annuncio è arrivato dopo l’attesa intervista rilasciata ai microfoni di France 2 e TF1, anche se la notizia era stata ampiamente anticipata dai media durante la giornata.La stretta, che entrerà in vigore questo sabato a mezzanotte, riguarderà la capitale, la regione dell’Ile-de-France e altre otto città: Lione, Rouen, Saint Etienne, Marsiglia, Aix-En Provence, Tolosa, Grenoble e Montpellier. dalle 21:00 alle 6:00 del mattino bar, ristoranti e teatri dovranno rimanere chiusi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella lotta al coronavirus il presidente Emmanuelsi gioca un’ultima carta prima del lockdown generale eilpere le altre città più colpite dalla crisi sanitaria.L’annuncio è arrivato dopo l’attesa intervista rilasciata ai microfoni di France 2 e TF1, anche se la notizia era stata ampiamente anticipata dai media durante la giornata.La, che entrerà in vigore questo sabato a mezzanotte, riguarderà la capitale, la regione dell’Ile-de-France e altre otto città: Lione, Rouen, Saint Etienne, Marsiglia, Aix-En Provence, Tolosa, Grenoble e Montpellier.21:006:00 delbar, ristoranti e teatri dovranno rimanere chiusi ...

