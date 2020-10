Conte: “Timore per le terapie intensive. Lockdown? La scelta alle regioni” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I nuovi contagi di coronavirus continuano a salire – oggi sono stati 7.332 – e Conte teme per le terapie intensive. Non si fa in tempo a escludere il Lockdown, che la curva dei contagi si impenna. Mercoledi 14 ottobre sono stati registrati in Italia 7.332 nuovi casi di coronavirus e il timore è che … L'articolo Conte: “Timore per le terapie intensive. Lockdown? La scelta alle regioni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I nuovi contagi di coronavirus continuano a salire – oggi sono stati 7.332 – eteme per le. Non si fa in tempo a escludere il, che la curva dei contagi si impenna. Mercoledi 14 ottobre sono stati registrati in Italia 7.332 nuovi casi di coronavirus e il timore è che … L'articolo: “Timore per le? Laregioni” proviene da www.meteoweek.com.

