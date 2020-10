Chiamami col tuo nome, Timothée Chalamet: "La scena della pesca? Imbarazzante da vedere in famiglia" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Timothée Chalamet ha definito la scena della pesca di Chiamami col tuo nome come 'la scena più bizzarra in assoluto da guardare con i tuoi'. Durante il celebre incontro che ha visto la star di Chiamami col tuo nome Timothée Chalamet nel ruolo dell'intervistato e Harry Styles nel ruolo dell'intervistatore quest'ultimo ha fatto alcune domande al giovane attore a proposito della scena della pesca nel film di Luca Guadagnino. Styles ha domandato: "Riesci ancora a mangiare le pesche?" Al che l'attore ha risposto: "Mmm, sì, ma non senza ripensare a quella scena...", il cantante allora ha incalzato dicendo: "Devo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Timothéeha definito ladicol tuocome 'lapiù bizzarra in assoluto da guardare con i tuoi'. Durante il celebre incontro che ha visto la star dicol tuoTimothéenel ruolo dell'intervistato e Harry Styles nel ruolo dell'intervistatore quest'ultimo ha fatto alcune domande al giovane attore a propositonel film di Luca Guadagnino. Styles ha domandato: "Riesci ancora a mangiare le pesche?" Al che l'attore ha risposto: "Mmm, sì, ma non senza ripensare a quella...", il cantante allora ha incalzato dicendo: "Devo ...

raimovie : Tra poco, alle 21.10, 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhl… - raimovie : Alle 21.10 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg - shotorice : stanno facendo chiamami col tuo nome su rai movie e lo stiamo vedendo ?? - MarcoClmm : No ok adoro alla tv c’è Chiamami col tuo nome - defencelouess : Cmq raga se non sapete cosa guardare c'è Chiamami col tuo nome se non ricordo male dev'essere sul 24 -