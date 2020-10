Brexit non scade il 15 ottobre, si tratta a oltranza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Come spesso accade nelle ‘cose’ europee quando si arriva alla vigilia di una scadenza, se non c’è intesa non si tirano le somme ma si continua a trattare. E si sposta la scadenza. Così, il Consiglio europeo, che il 15 e 16 ottobre riunirà a Bruxelles i 27 leader dell’Ue, dato come occasione per decidere se ‘accordo’ o ‘no deal’, non si presenta più come tale. Londra e l’Ue si apprestano a darsi altre settimane di tempo per negoziare: seppur con diverse velocità di approccio, tutte le cancelliere sono al lavoro per scongiurare il ‘no deal’. Compresa Downing Street.La trattativa si è inceppata sui diritti di pesca nel post-Brexit e sugli aiuti di Stato che la Gran Bretagna ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Come spesso accade nelle ‘cose’ europee quando si arriva alla vigilia di unanza, se non c’è intesa non si tirano le somme ma si continua are. E si sposta lanza. Così, il Consiglio europeo, che il 15 e 16riunirà a Bruxelles i 27 leader dell’Ue, dato come occasione per decidere se ‘accordo’ o ‘no deal’, non si presenta più come tale. Londra e l’Ue si apprestano a darsi altre settimane di tempo per negoziare: seppur con diverse velocità di approccio, tutte le cancelliere sono al lavoro per scongiurare il ‘no deal’. Compresa Downing Street.Lativa si è inceppata sui diritti di pesca nel post-e sugli aiuti di Stato che la Gran Bretagna ...

