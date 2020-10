Bari: tutto passa, Antenucci resta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È sicuramente Mirco Antenucci uno dei protagonisti delle ultime buone prestazioni del Bari, in particolare dell’ultima vittoria. Il successo per 3-0 sulla Viterbese ha infatti portato i biancorossi al primo posto del Girone C, raggiungendo quota 10 punti. È solo la quarta giornata, ma da queste prime gare è emerso uno spirito diverso dei galletti, più creativi e più prolifici davanti alla porta. Oltre però al grande lavoro della squadra e quindi del nuovo mister Auteri, è da sottolineare l’importantissimo e costante apporto di esperienza e carisma di uno dei leader dello spogliatoio: il numero 7, Mirco Antenucci. Mirco Antenucci, attaccante del Bari (Credits: SSC Bari Twitter)Antenucci fa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È sicuramente Mircouno dei protagonisti delle ultime buone pzioni del, in particolare dell’ultima vittoria. Il successo per 3-0 sulla Viterbese ha infatti portato i biancorossi al primo posto del Girone C, raggiungendo quota 10 punti. È solo la quarta giornata, ma da queste prime gare è emerso uno spirito diverso dei galletti, più creativi e più prolifici davanti alla porta. Oltre però al grande lavoro della squadra e quindi del nuovo mister Auteri, è da sottolineare l’importantissimo e costante apporto di esperienza e carisma di uno dei leader dello spogliatoio: il numero 7, Mirco. Mirco, attaccante del(Credits: SSCTwitter)fa ...

