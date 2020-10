Assassin’s Creed: Valhalla e la gestione dell’insediamento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Photo Credit: www.ubisoft.comIl nuovo Assassin’s Creed Valhalla è in dirittura d’arrivo. A poche settimane dal lancio, scopriamo insieme nel dettaglio alcune tra le meccaniche di gestione della hub di gioco più interessanti. Passano gli anni ma Assassin’s Creed rimane uno dei franchise più amati del mondo videoludico. La formula del gameplay è rimasta pressoché invariata nel corso degli anni fino all’arrivo di Origins, capitolo “spartiacque” della serie. Dopo l’esperienza di Odyssey il team di sviluppo ha deciso di implementare una meccanica che ci riporta ai capitoli della serie più classici, come Brotherhood e Black Flag, inserendo un elemento di stampo gestionale all’esperienza di gioco che negli ultimi capitoli era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Photo Credit: www.ubisoft.comIl nuovo Assassin’sè in dirittura d’arrivo. A poche settimane dal lancio, scopriamo insieme nel dettaglio alcune tra le meccaniche didella hub di gioco più interessanti. Passano gli anni ma Assassin’srimane uno dei franchise più amati del mondo videoludico. La formula del gameplay è rimasta pressoché invariata nel corso degli anni fino all’arrivo di Origins, capitolo “spartiacque” della serie. Dopo l’esperienza di Odyssey il team di sviluppo ha deciso di implementare una meccanica che ci riporta ai capitoli della serie più classici, come Brotherhood e Black Flag, inserendo un elemento di stampo gestionale all’esperienza di gioco che negli ultimi capitoli era ...

