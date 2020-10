Antonella Clerici ricorda in lacrime Gianfranco De Laurentiis: «E’ stato per me un maestro, un amico, un papà» – Video (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Antonella Clerici “Se n’è andato il mio amico di sempre“. Occhi lucidi e commozione per Antonella Clerici, che oggi in diretta ha appreso la notizia della scomparsa Gianfranco De Laurentiis, storico giornalista sportivo del servizio pubblico a cui era molto legata. Proprio con il collega romano, infatti, la conduttrice iniziò la propria carriera in Rai a Dribbling. Visibilmente scossa, durante E’ Sempre Mezzogiorno Antonella ha ricordato Del Leaurentiis così: “Vi avevo detto che oggi mi sentivo strana, ho iniziato la trasmissione e avevo un malessere, non sapevo che cosa fosse. Adesso, durante la pubblicità, mi hanno detto che è mancato, è morto, se n’è ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 ottobre 2020)“Se n’è andato il miodi sempre“. Occhi lucidi e commozione per, che oggi in diretta ha appreso la notizia della scomparsaDe, storico giornalista sportivo del servizio pubblico a cui era molto legata. Proprio con il collega romano, infatti, la conduttrice iniziò la propria carriera in Rai a Dribbling. Visibilmente scossa, durante E’ Sempre Mezzogiornohato Del Leaurentiis così: “Vi avevo detto che oggi mi sentivo strana, ho iniziato la trasmissione e avevo un malessere, non sapevo che cosa fosse. Adesso, durante la pubblicità, mi hanno detto che è mancato, è morto, se n’è ...

Luca80093108 : RT @fanpage: Antonella Clerici ricorda in diretta il suo grande amico Gianfranco De Laurentiis: 'Qualunque dubbio avessi chiamavo sempre Gi… - ForzaSamp46 : RT @GiuSette7: È morto Gianfranco De Laurentiis. Per chi ha la mia età il ricordo non può che andare a Dribbling e Domenica Sprint; il saba… - bubinoblog : GIANFRANCO DE LAURENTIIS È UN MAESTRO, UN AMICO, UN PAPÀ: IL COMMOSSO RICORDO DI ANTONELLA CLERICI - sa_ambro : RT @GiuSette7: È morto Gianfranco De Laurentiis. Per chi ha la mia età il ricordo non può che andare a Dribbling e Domenica Sprint; il saba… - fanpage : Antonella Clerici ricorda in diretta il suo grande amico Gianfranco De Laurentiis: 'Qualunque dubbio avessi chiamav… -