Ultime Notizie Roma del 13-10-2020 ore 17:10 (Di martedì 13 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Torino coronavirus in primo piano entrano in vigore da domani che significa ti fino al 13 novembre prossimo le misure previste dal nuovo dpcm anti-covid firmato dal premere Giuseppe Conte divieto feste private al chiuso o all’aperto evitare di ricevere in casa più di 6 persone con cui non si conviveva chiusure per ristoranti e bar alle 24 ma dalle 21 vietato consumare in piedi quindi potranno continuare a servire i locali con i tavoli al chiuso o all’aperto torna il divieto di gite scolastiche stop a calcetto e altri sport di contatto a livello amatoriale che allarme delle società di trasporto pubblico locale una riduzione della capienza di mezzi ora 80% porterebbe anche il rischio di fenomeni di assembramento alle fermate alle stazioni Secondo i calcoli della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Torino coronavirus in primo piano entrano in vigore da domani che significa ti fino al 13 novembre prossimo le misure previste dal nuovo dpcm anti-covid firmato dal premere Giuseppe Conte divieto feste private al chiuso o all’aperto evitare di ricevere in casa più di 6 persone con cui non si conviveva chiusure per ristoranti e bar alle 24 ma dalle 21 vietato consumare in piedi quindi potranno continuare a servire i locali con i tavoli al chiuso o all’aperto torna il divieto di gite scolastiche stop a calcetto e altri sport di contatto a livello amatoriale che allarme delle società di trasporto pubblico locale una riduzione della capienza di mezzi ora 80% porterebbe anche il rischio di fenomeni di assembramento alle fermate alle stazioni Secondo i calcoli della ...

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - fanpage : Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - fanpage : 'Jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina'. Arriva la precisazione del Viminale - tempostretto : Un nuovo articolo: (Via Boner, un cittadino: 'Ormai impossibile camminare') è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus Protezione Civile 13 ottobre: i dati ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Cristiano Ronaldo positivo: è asintomatico.. Giro d'Italia a rischio Il Sole 24 ORE coronavirus-italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-13-ottobre

In Italia sono 365.467 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +5.901 rispetto a ieri quando erano stati +4.619 (+5.456 l’11 ottobre). Il ...

COVID REGIONE LAZIO, CAPO GABINETTO ZINGARETTI POSITIVO/ Giunta a rischio quarantena

Covid Regione Lazio: Albino Ruberti, capo di Gabinetto del governatore Zingaretti, è risultato positivo al coronavirus. Contagiata anche consigliera Pd.

In Italia sono 365.467 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +5.901 rispetto a ieri quando erano stati +4.619 (+5.456 l’11 ottobre). Il ...Covid Regione Lazio: Albino Ruberti, capo di Gabinetto del governatore Zingaretti, è risultato positivo al coronavirus. Contagiata anche consigliera Pd.