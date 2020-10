Uber commissariata per caporalato sui rider: "Sfruttati e derubati" (Di martedì 13 ottobre 2020) Luca Fazzo I fattorini venivano pagati 3 euro a consegna. Tra i dieci indagati c'è la dirigente italiana La Procura di Milano vuole portare alla sbarra i «caporali» del terzo millennio, accusati di fare creste da centinaia di migliaia di euro su uno dei lavori più pesanti inventati dalla gig economy: quello dei rider, i ragazzi in bicicletta che sfrecciano sulle strade (e spesso sui marciapiedi) delle città consegnando sushi, pizze, vino e hamburger a chi preferisce l'intimità di casa alla promiscuità del ristorante. E insieme agli intermediari, il pm Paolo Storari vuole processare anche una manager della multinazionale che gestisce una delle fette più grosse delle consegne a domicilio, la Uber: che per questa inchiesta è stata commissariata dal tribunale e affidata ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Luca Fazzo I fattorini venivano pagati 3 euro a consegna. Tra i dieci indagati c'è la dirigente italiana La Procura di Milano vuole portare alla sbarra i «caporali» del terzo millennio, accusati di fare creste da centinaia di migliaia di euro su uno dei lavori più pesanti inventati dalla gig economy: quello dei, i ragazzi in bicicletta che sfrecciano sulle strade (e spesso sui marciapiedi) delle città consegnando sushi, pizze, vino e hamburger a chi preferisce l'intimità di casa alla promiscuità del ristorante. E insieme agli intermediari, il pm Paolo Storari vuole processare anche una manager della multinazionale che gestisce una delle fette più grosse delle consegne a domicilio, la: che per questa inchiesta è statadal tribunale e affidata ...

