Test rapidi a scuola per il Covid-19 e chi li rifiuta non torna in classe (Di martedì 13 ottobre 2020) Le nuove regole: in assenza dell’esame «non sarà possibile (per i medici) rilasciare la certificazione per il rientro» Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 13 ottobre 2020) Le nuove regole: in assenza dell’esame «non sarà possibile (per i medici) rilasciare la certificazione per il rientro»

fattoquotidiano : Covid, Arcuri: “Chiusa gara per 5 milioni di test rapidi, li acquisiremo in 7-10 giorni. Verranno distribuiti anche… - Corriere : Tamponi a scuola, troppi ritardi. Cambiano le regole: ok ai test rapidi (prima di quelli classici) - RegioneER : #Coronavirus. Dal 19 ottobre in Emilia-Romagna test #sierologici rapidi in farmacia. In arrivo anche 2 milioni di t… - Alliandre : RT @eumed: Su TV e giornali affermazioni inutilmente polemiche - e ignoranti - su tamponi rapidi, terapie, vaccini e ogni genere di presidi… - FPuggini : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, Arcuri: 'In arrivo 5 milioni di test rapidi antigenici per aeroporti, porti, medici di base e scuole' http… -