"Quartiere in mano ai migranti". Ma le toghe se la prendono coi leghisti (Di martedì 13 ottobre 2020) Mauro Indelicato Candiani accusato di istigazione a delinquere per un video girato sul degrado di un Quartiere di Catania Imputazione coatta con l'accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di istigazione razziale, etnica e religiosi: è stata questa la decisione del gip del tribunale di Catania, Giuseppina Montuori, nei confronti del senatore della Lega Stefano Candiani e dell'assessore comunale etneo Fabio Cantarella, anch'egli esponente del carroccio. Il motivo riguarda un video girato su Facebook in cui si evidenziava lo stato di degrado del Quartiere catanese di San Berillo. Nelle immagini postate sui social, i due esponenti leghisti hanno evidenziato come la zona fosse oramai diventata "patria dell'illegalità", un "Quartiere in mano agli immigrati".

