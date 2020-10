Quarantena, isolamento e test: cosa dice la circolare del ministero (Di martedì 13 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Quarantena per 10 giorni e un solo test negativo prima di rientrare in comunità. Ecco le nuove indicazioni contenute nell'ultima circolare del ministero della Salute Basta un test negativo dopo 10 giorni di Quarantena per poter rientrare nella comunità. A stabilirlo è l'ultima circolare del ministero della Salte, datata 12 ottobre 2020, che ha aggiornato le indicazioni riguardanti durata e termine di isolamento e Quarantena, data l'evoluzione della situazione epidemiologica e a seguito del parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'11 ottobre 2020. Come prima cosa, la circolare chiarisce la differenza tra isolamento ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Francesca Bernasconiper 10 giorni e un solonegativo prima di rientrare in comunità. Ecco le nuove indicazioni contenute nell'ultimadeldella Salute Basta unnegativo dopo 10 giorni diper poter rientrare nella comunità. A stabilirlo è l'ultimadeldella Salte, datata 12 ottobre 2020, che ha aggiornato le indicazioni riguardanti durata e termine di, data l'evoluzione della situazione epidemiologica e a seguito del parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'11 ottobre 2020. Come prima, lachiarisce la differenza tra...

lorepregliasco : Una cosa di cui non ci rendiamo abbastanza conto: con migliaia di contagi al giorno il problema rischia di non esse… - Corriere : Quarantena non è malattia. L’Inps frena sull’isolamento domiciliare - Agenzia_Ansa : Quarantena e tamponi: si cambia. L'isolamento scende a 10 giorni, stop al doppio test #ANSA - thomasschael : RT @Agenzia_Ansa: Quarantena e tamponi: si cambia. L'isolamento scende a 10 giorni, stop al doppio test #ANSA - infoitsalute : Quando la quarantena è equiparata alla malattia? Quanti giorni dura l'isolamento? Le domande e le risposte più freq… -