Parenti | conoscenti e amici | le regole da tenere in casa

(Di martedì 13 ottobre 2020) Valentina Dardari La linea Stasi non passa ma il governo detta comunque le condizioni da osservare dentro le proprie mura domestiche Dietrofront del governo sull’idea di impedire di ricevere ospiti nelle propria abitazione privata. “Viene fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6” si legge nel nuovo Dpcm. Passata quindi la linea del Quirinale e del premier Giuseppe Conte, fin dall’inizio contrari a proibire completamente le feste private in, si è optato per un suggerimento, una raccomandazione alla popolazione. Non un divieto ma un suggerimento Anche perché l’idea, portata avanti dai ministri Roberto Speranza e Dario Franceschini, che le forze dell’ordine potessero entrare nelle case e controllare i documenti di chi era presente non era proprio ...