Omicidio Luca Sacchi, altro colpo di scena: c'è un quinto indagato per la trattativa della vendita di droga

Quinta persona nel registro degli indagati per l'Omicidio di Luca Sacchi. Valerio Rispoli sarebbe stato l'intermediario tra gli spacciatori. Una nuova svolta nel processo sull'Omicidio di Luca Sacchi, il 25 enne morto a Roma in seguito alle ferite alla testa causate da un colpo di pistola. La Procura della Capitale ha iscritto una quinta persone … L'articolo Omicidio Luca Sacchi, altro colpo di scena: c'è un quinto indagato per la trattativa della vendita di droga NewNotizie.it.

