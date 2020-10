OCULUS Quest 2 disponibile da oggi

(Di martedì 13 ottobre 2020) È passato meno di un mese da quando è stato annunciato il nuovo2 e sono stati aperti i pre-ordini. La risposta da parte del pubblico è stata incredibile. Più piccolo e più leggero del modello precedente,2 offre prestazioni più avanzate e il displaycon la migliore risoluzione di sempre. Il tutto a partire da soli 349€. Il contenuto è il vero protagonista2 dà accesso alla libreria completa die ai suoi contenuti, tra cui Echo VR, Moss, Vader Immortal, e molti altri. Inoltre, da, sono disponibili nuovi titoli e aggiornamenti dei giochi di maggior successo come The Walking Dead: Saints & Sinners, Beat Saber multiplayer, Rez Infinite, e alcuni fantastici ...

Se si dispone di Quest 2, Oculus Link e un PC gaming compatibile, si può godere dei migliori giochi PC VR, come Asgard's Wrath, Stormland e Lone Echo, oltre ai titoli in arrivo prossimamente come Lone ...