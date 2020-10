Nove Regioni hanno più ricoverati in terapia intensiva oggi di quando scattò il lockdown (Di martedì 13 ottobre 2020) Quello dei pazienti ricoverati in tutta Italia è il dato da tenere sotto controllo per valutare il livello di emergenza che si sta tornando a respirare in Italia. venerdì scorso abbiamo analizzato come la curva dei ricoverati in terapia intensiva avesse già superato l’andamento lineare prospettato dai modelli matematici. L’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute alle 17 di martedì 13 ottobre conferma come questo trend sia in rialzo e come Nove Regioni abbiano più ricoverati in terapia oggi che nel giorno in cui entrò in vigore il lockdown nel nostro Paese. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 13 ottobre, cosa c’è di positivo e di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Quello dei pazientiin tutta Italia è il dato da tenere sotto controllo per valutare il livello di emergenza che si sta tornando a respirare in Italia. venerdì scorso abbiamo analizzato come la curva deiinavesse già superato l’andamento lineare prospettato dai modelli matematici. L’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute alle 17 di martedì 13 ottobre conferma come questo trend sia in rialzo e comeabbiano piùinche nel giorno in cui entrò in vigore ilnel nostro Paese. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 13 ottobre, cosa c’è di positivo e di ...

