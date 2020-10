Nocturne | la recensione | Quando il successo è più importante di qualsiasi altra cosa

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ladi, tra i film appartenenti al progetto Welcome to the Blumhouse distribuiti da Amazon Prime Video: una storia di rivalità tra sorelle che porterà conseguenze estreme. Dopo l'uscita dei primi due film nati dalla collaborazione tra Amazon Prime Video e la casa di produzione fondata da Jason Blum, The Lie e Black Box, Welcome to the Blumhouse continua con altre due pellicole distribuite in esclusiva dalla piattaforma streaming:e Evil Eye. Come vedremo in questadi, diretto dal regista esordiente Zu Quirke, ancora una volta - come per gli altri tre film - si tratta di una storia che ha come presupposto quello di raccontare temi come famiglia e amore da una prospettiva nuova ed interessante. Se nei primi due film, disponibili dalla ...