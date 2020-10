Minaccia la compagna:”Sono del clan Spada, non temo di tornare in galera” (Di martedì 13 ottobre 2020) Minaccia la compagna:”Sono del clan Spada, non temo di tornare in galera”. Arrestato per stalking, frasi anche contro la figlia della donna “A me non me ne frega nulla di tornare in galera, faccio parte della famiglia Spada e ti metto il ferro in bocca, tanto non ho paura di tornare in galera“. Un 28enne … L'articolo Minaccia la compagna:”Sono del clan Spada, non temo di tornare in galera” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020)la:”Sono del, nondiin galera”. Arrestato per stalking, frasi anche contro la figlia della donna “A me non me ne frega nulla diin galera, faccio parte della famigliae ti metto il ferro in bocca, tanto non ho paura diin galera“. Un 28enne … L'articolola:”Sono del, nondiin galera” proviene da www.meteoweek.com.

Stalking e violenze sulla compagna e sulla sua famiglia: "Faccio parte del clan Spada e ti metto il ferro in bocca"

Arrestato Ivan Rossella, 28enne di Rozzano, dopo la denuncia dell'ex fidanzata: il racconto di minacce e violenze anche davanti alla bambina della donna a ...

Arrestato Ivan Rossella, 28enne di Rozzano, dopo la denuncia dell'ex fidanzata: il racconto di minacce e violenze anche davanti alla bambina della donna a ...