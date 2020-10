Lorella Cuccarini torna sul suo passato: c’entra sempre Alberto Matano (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo articolo Lorella Cuccarini torna sul suo passato: c’entra sempre Alberto Matano . Lorella Cuccarini prova a guardare al futuro, ma, allo stesso tempo, non dimentica il passato e quello che le è accaduto. Lorella Cuccarini è stato senza alcun dubbio uno dei personaggi televisivi più discussi e chiacchierati degli ultimi mesi. Tutto è inevitabilmente e indubbiamente legato al suo addio a ‘La vita in diretta’, di cui … Leggi su youmovies (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo articolosul suo: c’entraprova a guardare al futuro, ma, allo stesso tempo, non dimentica ile quello che le è accaduto.è stato senza alcun dubbio uno dei personaggi televisivi più discussi e chiacchierati degli ultimi mesi. Tutto è inevitabilmente e indubbiamente legato al suo addio a ‘La vita in diretta’, di cui …

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su… - annatomasi1 : RT @pascalpanico: - pascalpanico : - pascalpanico : RT @giuliaprivato: Come mai Lorella Cuccarini non sbotta...a differenza di qualcuno che...guarda caso non ha mai parlato..non ha il coraggi… - annatomasi1 : RT @giuliaprivato: Come mai Lorella Cuccarini non sbotta...a differenza di qualcuno che...guarda caso non ha mai parlato..non ha il coraggi… -