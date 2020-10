Io, con la mascherina, in mezzo ai no mask a Roma: le riflessioni (Di martedì 13 ottobre 2020) Della Marcia della Liberazione Roma ci rimangono tanti video e immagini, la questione del fermo nei confronti del no mask che si è rifiutato di fornire le generalità per essere multato e gli insulti alle forze dell’ordine e ai giornalisti. Tutti «servi dello stato» per le decine di persone presenti che manifestavano contro la cosiddetta dittatura sanitaria. È stato chiesto, in qualità di forze dell’ordine e di giornalisti, di «schierarci con il popolo, di tornare dalla parte giusta». Chiunque fosse lì a testimoniare quanto stava accadendo ha provato una grande amarezza, dalle forze dell’ordine ai cronisti, che si sono ritrovati bersaglio diretto della violenza verbale – e non solo – frutto di ragionamenti privi di fondamento logico. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Della Marcia della Liberazioneci rimangono tanti video e immagini, la questione del fermo nei confronti del noche si è rifiutato di fornire le generalità per essere multato e gli insulti alle forze dell’ordine e ai giornalisti. Tutti «servi dello stato» per le decine di persone presenti che manifestavano contro la cosiddetta dittatura sanitaria. È stato chiesto, in qualità di forze dell’ordine e di giornalisti, di «schierarci con il popolo, di tornare dalla parte giusta». Chiunque fosse lì a testimoniare quanto stava accadendo ha provato una grande amarezza, dalle forze dell’ordine ai cronisti, che si sono ritrovati bersaglio diretto della violenza verbale – e non solo – frutto di ragionamenti privi di fondamento logico. LEGGI ANCHE ...

Giorgiolaporta : A proposito di #FestePRIVATE e sparate del ministro sovietico #Speranza, affido a Vittorio #Sgarbi una risposta mag… - AnnalisaChirico : A cena in casa max 6, va invitato sempre il vicino (meglio nn indispettirlo,sennò ti denuncia), se si è in 7 tende… - repubblica : Sesso e Covid, i consigli dell'esperta: 'Solo con la mascherina' - Sakurauchi_Hime : RT @esseeffe03: Entro nel bar. Mi copro con la sciarpa in viscosa, non avevo la mascherina. La barista fa: 'Ve lo dico: la dovete avere!'.… - DilettaCatelani : @stefano_marsi @Corriere E rigorosamente con la mascherina abbassata -