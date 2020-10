Inps: arriva aumento pensioni invalidi over 18 (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA, 13 OTT - Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità con almeno 18 anni: con la prossima rata di novembre 2020 l'Inps - si legge in una nota - metterà pagamento la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA, 13 OTT - Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni dità con almeno 18 anni: con la prossima rata di novembre 2020 l'- si legge in una nota - metterà pagamento la ...

