Inghilterra, Trippier cacciato dalla nazionale: c'è l'ombra del calcioscommesse (Di martedì 13 ottobre 2020) Clamoroso quanto sta emergendo in queste ore dall'Inghilterra, dove Kieran Trippier è stato cacciato dal ritiro della nazionale. Stando a quanto riportato dal Sun, il giocatore sarebbe coinvolto in un giro di calcioscommesse riguardante il suo trasferimento dal Tottenham all'Atletico Madrid dove adesso Trippier gioca. Una situazione simile aveva visto come protagonista Daniel Sturridge, che alla fine era stato squalificato per quattro mesi. Non resta quindi che attendere per capire se queste voci si tramuteranno in realtà e quindi in un'azione disciplinare contro Trippier.

