Inghilterra, guai per Trippier: allontanato dal ritiro per calcioscommesse?

Secondo i tabloid inglesi Kieran Trippier sarebbe stato allontanato dal ritiro della Nazionale inglese per il calcioscommesse In Inghilterra tiene banco il caso legato a Kieran Trippier e al suo allontanamento dal ritiro della nazionale inglese. Secondo il Sun, il laterale dell'Atletico Madrid sarebbe stato spedito a casa dalla Federcalcio dopo l'apertura del procedimento da parte della Football Association in merito alla sua presunta condotta irregolare avuta nell'estate 2019. Il giocatore sarebbe coinvolto in un giro di scommesse appena precedenti il suo addio al Tottenham per vestire la maglia dei colchoneros.

Trippier cacciato dal ritiro dell'Inghilterra: rischia una squalifica per scommesse

In Inghilterra tiene banco il caso legato a Kieran Trippier e al suo allontanamento dal ritiro della nazionale inglese. Secondo il Sun, il laterale dell'Atletico Madrid sarebbe stato spedito a casa ...

